TROFEO REGGINO Siderno regina di preferenze nella fase a gironi

R. & P.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il gonfalone di Siderno nell’ambito del contest nazionale “Trofeo reggino”, ideato dal gruppo facebook Fun with Flags 2.0, per eleggere attraverso il voto degli utenti lo stemma comunale più bello tra quelli delle 96 cittadine, paesi e borghi che insieme a Reggio Calabria formano la giovane città metropolitana.

Per tutta la giornata del 21 marzo che tra le altre cose, come s’insegna lo studioso Benito Stinà, è rappresentata anche nel gonfalone comunale in alto attraverso “La stella di centro, dalla quale scende un fiume di fuoco che rappresenta l’equinozio di primavera del 21 marzo, quando la lunghezza della notte è uguale a quella del giorno e il sole, si trova nella costellazione dell’ariete”.

Cittadini sidernesi ed utenti di tutt’Italia hanno impiegato qualche minuto del proprio tempo per sostenere il simbolo della sidernesità nel mondo attraverso le loro interazioni, alle 22, ora della chiusura del seggio virtuale, il gonfalone cittadino inserito nel gruppo 11 insieme alle cittadine di Roccella, Camini e Cinquefrondi, si attestava sulle 000 preferenze staccando il pass per i sedicesimi di finale e registrando al contempo il record di voti espressi su un singolo gonfalone sino ad oggi (il torneo è strutturato in 24 gironi da 4 che daranno l’accesso tra i migliori 32, ai vincenti di ogni girone ed alle migliori 8 seconde).

Inoltre, il contest che vuole essere sostanzialmente una vetrina gratuita per le realtà locali che intendono pubblicizzare le loro bellezze, ha dato anche la possibilità a chiunque l’abbia voluto, di postare delle foto rappresentative della città, città che acquisito l’ottimo risultato nella prima fase, adesso si deve preparare ad affrontare la fase ad eliminazione diretta, cominciando dal 16° di finale del quale ancora non si sa data e contendente.