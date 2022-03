AMATORI Il Locri allunga: +5 sulle dirette inseguitrici

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Tabella normale”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} CAMPIONATO AMATORI RISULTATI DELLAAMATORI AFRICO – AMATORIALE BENESTARE4-2 AMATORI FRIENDS BOVALINO – ZALEUCO LOCRI3-4 AMATORI GROTTERIA – VAVALACI SIDERNO1-1 AMATORI CALCIO LOCRI – AMATORI MAMMOLA4-0 AZZURRA AMATORI – AMATORI REAL BIANCO2-2 INTER CLUB LOCRI – AMATORI STIGNANO2-3 LA MARIANNA CINQUEFRONDI – MONASTERACE AMATORI3-2 CLASSIFICA DOPOAMATORI LOCRI puntiVAVALACI SIDERNO e AMATORI STIGNANO puntiAMATORI GROTTERIA e AZZURRA puntiLA MARIANNA CINQUEFRONDI puntiZALEUCO LOCRI puntiMONASTERACE AMATORI e REAL BIANCO puntiAMATORI MAMMOLA PuntiAMATORI FRIENDS BOVALINO e AMATORI AFRICO puntiAMATORI BENESTARE puntiINTER CLUB LOCRI puntiN.B.: AMATORI AFRICO, AMATORI BOVALINO UNA PARTITA IN MENO. Il Locri allunga e, dopo la vittoria di sabato pomeriggio in casa col Mammola (4-0 con goal di Rossi, Panetta e doppietta di Peppe Bartolo) si porta a +5 sulla coppia delle inseguitrici. I Vavalaci, infatti, non vanno oltre l’1-1 sul campo del Grotteria e si consolano con un grande terzo tempo ritratto nella foto a corredo del pezzo. Vengono raggiunti dallo Stignano, che sul campo del fanalino di coda Inter Club, la spunta per 3-2 con reti di Campisi, Fazio e Scuteri. Pareggia l’Azzurra (goal di Marando e Pizzata) in casa col Real Bianco (a segno Romeo e Anello), mentre prosegue la risalita de La Marianna Cinquefrondi (reti di Fazzari, Ferraro e Cattolica) , che batte di misura il Monasterace (goal di Scarano e Papallo). Bel colpo dello Zaleuco che vince in casa del Bovalino. In evidenza Barbaro e doppiette di Gallì e Leonardo. Per i padroni di casa a segno Germano e Trimboli (doppietta). Netto successo dell’Africo contro il Benestare, grazie alle doppiette di Carrozza e Scuruchi. Nel prossimo turno il Locri giocherà il derby con lo Zaleuco, mentre sono previste le sfide incrociate tra le seconde e le terze. PROSSIMO TURNO (26 – 27 MARZO): AMATORIALE BENESTARE – LA MARIANNA CINQUEFRONDI AMATORI MAMMOLA – AMATORI AFRICO AMATORI REAL BIANCO – AMATORI FRIENDS BOVALINO AMATORI STIGNANO – AMATORI GROTTERIA MONASTERACE AMATORI – INTER CLUB LOCRI VAVALACI SIDERNO – AZZURRA AMATORI ZALEUCO LOCRI – AMATORI CALCIO LOCRI