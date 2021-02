TRIBUNALE DI LOCRI Gabriella Reillo proposta al plenum del CSM per la nomina a presidente

R. & P.

La Quinta Commissione del CSM per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi nella Seduta del 16 febbraio 2021 ha deliberato di sottoporre all’approvazione del Plenum del CSM, tra l’altro, la seguente Proposta relativa al conferimento dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di LOCRI – vac. Dott. Rodolfo PALERMO –

● Proposto: dott.ssa Gabriella REILLO, Presidente Sezione Corte Appello Catanzaro (unanimità).

La Dott.ssa Gabriella REILLO, nata a Nicastro il 14 dicembre 1958, ha diretto sino al 2014 l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, e durante la sua reggenza sono state emesse numerosissime ordinanze custodiali nei confronti delle temibili associazioni a delinquere operanti sul territorio di giurisdizione e di settori ad esse contigui nell’ambito economico, istituzionale e politico.

In ragione della sua esperienza in materia è stata nominata in passato componente del Comitato Scientifico della “Commissione per la ricognizione ed il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata”, istituita presso il Ministero della Giustizia. Impegnata anche sul fronte delle pari opportunità, la Dott.ssa REILLO ha composto per otto anni il Comitato Pari Opportunità presso il CSM ed attualmente riveste la carica di Vicepresidente dell’Associazione Donne Magistrato Italiane.

Alla Dott.ssa Gabriella REILLO, Presidente della Prima sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro da giugno 2014, è stato riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2015.

La dott.ssa Gabriella REILLO è stata docente nel Master di II Livello in ‘Psicopatologia Forense e Criminologia’ tenutosi nell’anno accademico 2015/2016 presso l’Università degli Studi di Firenze ed il 3 giugno 2020 ha fatto un pregevole intervento in seno al CSM su: “La riforma della Legge elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura”.

Domingo Crea