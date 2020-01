STRADA PROVINCIALE 95 Il sindaco ordina la chiusura al transito del ponte in zona “Migliolo” per motivi di sicurezza

R. & P.

Il sindaco del Comune di Bivongi, con apposita ordinanza n. 1/2020 del 2 gennaio 2020, ha disposto la chiusura al transito sul ponte posto lungo la Strada Provinciale n. 95 in zona “Migliolo” del centro abitato per motivi di sicurezza.

La decisione del primo cittadino è scaturita per le condizioni di degrado in cui versa la struttura in cemento armato realizzata negli anni 60 del secolo scorso caratterizzata da piccoli crolli ed evidenti segni di ammaloramento dei ferri di armatura e del calcestruzzo.

Il manufatto, più volte segnalato alla Città Metropolita di Reggio Calabria e alla Prefettura, di cui l’ultima con nota n. 5283 dello scorso 3 dicembre 2019, nel messe di settembre del 2016 era stato oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici della Città Metropolitana atto a verificare le condizioni statiche del ponte.

Dal sopralluogo era emersa la necessità di effettuare interventi di consolidamento ma a distanza di tre anni nessun provvedimento è stato accolto per cui, stante il verificarsi di ulteriori condizioni di grave pericolo per gli automobilisti e per i pedoni, il sindaco Vincenzo Valenti ha deciso di adottare l’ordinanza di chiusura al transito del ponte posto lungo la Sp 95 nel tratto che attraversa l’abitato di Bivongi lungo la via del Progresso poiché pericolante e di pregiudizio per l’incolumità pubblica. La revoca sarà possibile solo dopo l’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.