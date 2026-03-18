di Simona Ansani

STILO – Tanta paura questa mattina dopo il boato avvertito dai residenti a Stilo e la scoperta di una frana dovuta al cedimento di un costone sotto il convento, impattato su una abitazione e su auto in sosta, a causa delle incessanti piogge dei giorni scorsi.

Sul posto, immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace, che dalle prime indagine ispettive, sembra non ci siano particolari danni strutturali all’abitazione coinvolta. Grande spavento anche per la proprietaria dell’immobile che al momento dell’impatto si trovava proprio in casa, ma che per fortuna è rimasta illesa.

Alla squadra di Monasterace si è aggiunta anche quella di Reggio Calabria con gli user e gli uomini dei Vigili del Fuoco movimento terra, per verificare che sotto le macerie non ci sia la presenza di qualcuno.