Sport: la trasferta di Erice non sorride alla Volley Reghion.

di Redazione

Le reggine tentano ancora la rimonta nel terzo set, ma questa volta il tie-break sfuma. Sfuma negli ultimi minuti di gara la possibilità per la Volley Reghion di giocarsi il tie-break in quel di Erice.



La trasferta siciliana con la Procori Ericina, già difficile vista la posta in palio contesa da due formazioni in lotta per la salvezza, è risultata ancora più ardua a causa delle difficoltà fisiche di alcune reggine e per l’infortunio della Surace. L’inizio è in sordina, e per certi versi sembra ricalcare quello della quarta giornata contro la Cosedil. Difatti, la forza delle biancoblu viene fuori anche stavolta nel corso del terzo set, vinto 19 – 25.

E anche nel quarto le reggine mettono pressione alle padrone di casa, mancando l’aggancio proprio sul più bello. Si arriva sul 23-21, con Erice che amministra chiudendo col definitivo 3-1 (25-11, 25-18, 19-25, 25-22). Adesso servirà allenarsi al meglio e recuperare le energie in vista del prossimo delicatissimo match, in casa della capolista Sensation Gioiosa.