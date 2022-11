San Luca: lettera di solidarietà all’assessore Cosmo

R. & P.

SAN LUCA – Il Presidente del Consiglio Comunale di San Luca Domenico Giorgi comunica che, al più presto, verrà convocato un consiglio monotematico per esprimere, a nome dell’intera comunità, interpretandone sentimenti e intenzioni, vicinanza e piena solidarietà all’Assessore Francesco Cosmo e alla sua famiglia.



Tutta la comunità sanluchese si è risvegliata incredula e preoccupata dopo aver appreso quanto accaduto all’Assessore Cosmo. Ignoti, durante la scorsa notte, si sono recati nei pressi dell’abitazione e gli hanno incendiato la sua auto.



Auspichiamo che lo Stato non gli faccia mai mancare sostegno e protezione, garantendoli anche ai suoi familiari, perché troppo importante è la funzione che ricopre nella nostra società. Alle forze dell’ordine intendiamo il nostro supporto e la nostra piena collaborazione, perché giungano, al più presto, all’individuazione dei responsabili di questo vile gesto.



《Caro Francesco, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità di San Luca, sono e resteranno sempre al tuo fianco, difendendo la legalità, per ripristinare i valori della democrazia contro ogni forma di violenza e di prevaricazione, perché non esiste legalità se non c’è una comunità che persegue i valori di onestà, solidarietà che si trasformano ogni giorno in azioni concrete positive》.

Il Presidente del Consiglio Comunale di San Luca

Domenico Giorgi