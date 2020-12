SMART WORKING E SOUTH WORKING Oggi alle 18.30 la diretta Facebook di Hermes 4.0

R. & P.

Questa sera, 11 Novembre dalle 18.30, in diretta on line sulla pagina Facebook della Cooperativa Sociale Hermes 4.0, un nuovo dibattito sui temi dell’attualità e in particolare, sull’opportunità che lo smart working sta rappresentando per il Sud e per la Calabria. Si tratta di un tema particolarmente caro alla Hermes 4.0, dal momento che questa, sin da subito, è nata sul modello del lavoro smart: senza un luogo fisso definito, ma utilizzando la potenzialità della rete per l’erogazione dei suoi servizi.

Con l’avvento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in conseguenza del lockdown, la pratica del lavoro in modalità smart working si è diffusa a macchia d’olio, dapprima forzatamente per poter mandare avanti la produttività delle aziende e tutelare i lavoratori, ma poi sfruttando appieno le opportunità e i benefici ad esso connesso. Tra tutti, l’idea di poter lavorare da casa, dalla propria casa alleggerendosi dei grandi costi della città e, magari, ripopolando borghi e cittadine del Sud, clonando così il termine South Working.

Di questo e delle altre opportunità dello Smart Working ne parleranno gli ospiti della Hermes 4.0 e della sua Presidente Federica Roccisano. Interverranno esperti del settore: Titti Di Salvo, Presidente di LED Libertà e diritti, già sindacalista e parlamentare, tra le persone che più hanno scritto in questi mesi a favore della diffusione e dell’ammodernamento legislativo per lo Smart Working, e Daniele Carchidi, SLC Cgil Nazionale responsabile dell’area telecomunicazioni, radio e tv, quotidianamente impegnato nella creazione e sottoscrizione dei contratti tra aziende e lavoratori per l’implementazione dei sistemi di lavoro da remoto. Insieme alla Consigliera di Parità della Regione Calabria Tonia Stumpo e al Vicepresidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, si proverà a declinare il funzionamento dello strumento in Calabria e, nella classica ottica costruttiva che caratterizza gli eventi della Hermes 4.0, di individuare eventuali misure e azioni da intraprendere per migliorarne l’efficacia.

La partecipazione è aperta a tutti, tramite le pagine social della Hermes 4.0 e dei partecipanti.