ARTI MARZIALI Il plauso del presidente della Fiwuk al maestro Cavallo

R. & P.

Gradita sorpresa per l’Accademia di Arti Marziali fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, considerato uno dei massimi specialisti internazionali di arti marziali e difesa personale. Infatti, durante uno dei collegamenti per gli allenamenti, che il dottor Cavallo, massimo esponente calabrese della federazione, dirige tramite video lezione, l’Accademia (maestro Cavallo, dirigenti, tecnici e atleti) ha ricevuto un affettuoso saluto e il plauso, per l’impegno dimostrato, anche in tempo di pandemia, da parte dell’avvocato Vincenzo Drago, Presidente della FIWUK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu). Numero Uno dell’unica federazione ufficiale e riconosciuta dal CONI, deputata a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi giovanili del 2022, a Dakar, l’avvocato Drago è considerato uno dei migliori dirigenti sportivi, che tutto il mondo ci invidia. In questo drammatico momento epocale lo sport riesce a resistere, anche grazie a persone di elevato livello, come il presidente Drago, come gli altri membri del direttivo federale, a cominciare dal segretario generale, dottor Sebastiano Ettore Spoto e grazie a maestri, come Giuseppe Cavallo, e ad atleti di alto profilo, come quelli dell’Accademia Cavallo di Caulonia, Siderno e Polistena. La gradita sorpresa del presidente federale ha suscitato tanto entusiasmo in tutta l’associazione sportiva di arti marziali “Maestro Cavallo”, che ha sempre tenuto alto il nome della Calabria, nel mondo.