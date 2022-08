SIDERNO Un tuffo nei mitici anni ’70, ’80,’90 con Kris

di Redazione

SIDERNO – Definirla una “semplice” serata di pianobar è riduttivo.

Si, perché l’atmosfera che ieri sera si è creata al Restaurant Cafè Manhattan di Siderno, per circa 3 ore, ha saputo trascinarci in un vortice di emozioni, sentimenti, grazie ad alcuni “evergreen” (e non solo) della musica italiana, interpretati in maniera magistrale da uno dei componenti del nostro team redazionale.

Ci riferiamo al nostro foto/videoreporter, Enzo Lacopo in arte “Kris”, che oltre alle sue indiscusse doti artistiche, emerse in qualità di cantante e trombonista già nelle estati degli anni 60/70 con la band “The Exotic Sound”, esibendosi in noti locali della Riviera dei Gelsomini, riscuotendo il “placet” del pubblico, vanta anche un fiuto per la notizia le cui capacità i nostri lettori hanno saputo apprezzare nel corso di questi 10 anni di esistenza della nostra testata, riuscendo a raccontare qualcosa di quel preciso momento o evento immortalando il tutto, attraverso i suoi incredibili scatti e un minuzioso montaggio, così da immergersi totalmente in quella determinata realtà.

Diversi i successi intonati ieri sera dal nostro Enzo Lacopo, da “Convivendo” di Biagio Antonacci, a “La Rondine “di Mango, e ancora “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, “Dedicato a te” delle Vibrazioni, “Indaco dagli occhi del cielo” di Zucchero.







Dunque, una serata all’insegna della buona musica e di allegria.

E allora, “Ad maiora semper” Enzo!