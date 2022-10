SIDERNO Un progetto per riqualificare i cimiteri cittadini

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un milione di euro per riqualificare i cimiteri cittadini. È quanto intende destinare, ricorrendo a un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, la Città di Siderno, che con deliberazione di giunta numero 191 dello scorso 18 ottobre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di rifacimento dei percorsi interni e ristrutturazione degli edifici adibiti a ossari e di quelli del custode, di Siderno Marina e Siderno Superiore”.

La decisione prende le mosse dalla constatazione che “entrambi i cimiteri versano in stato assai critico già da svariati anni e per questo – è scritto nella premessa della deliberazione – devono essere necessariamente riqualificati nelle strutture ed efficientati nella gestione” tramite “una serie di interventi, in chiave ambientale, finalizzati al miglioramento qualitativo del patrimonio cimiteriale” e a “garantire i canoni igienico-sanitari e funzionali previsti dalla normativa vigente in materia funeraria”.

In particolare, da quattro anni e mezzo non sono più agibili i locali dei custodi, posti vicino all’ingresso del cimitero di Siderno Marina, tanto che possono essere usati solo quelli del cimitero storico di Siderno Superiore. Da più di dieci anni, inoltre, sempre a Siderno Marina è stata ravvisata la necessità di eliminare le condizioni di estremo rischio dovute a infiltrazioni di acqua e all’impianto elettrico non conforme alle normative vigenti”.

Lo stesso studio di fattibilità proposto dall’esecutivo cittadino a inizio febbraio prevede, oltre al progetto appena approvato, l’elaborazione e/o l’aggiornamento delle planimetrie cimiteriali, del nuovo regolamento e del database per la gestione informatizzata degli archivi dei servizi cimiteriali. Tutto ciò è contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’ingegner Mario Montarello, per un totale complessivo di un milione di euro.

Nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto, si legge, tra l’altro che “gli interventi previsti di rifacimento loculi cimiteriali prevedono la demolizione dei loculi esistenti con struttura in muratura portante e il rifacimento con lo stesso ingombro planimetrico e altimetrico con struttura in cemento armato” e che tra le opere previste ci sono pure la realizzazione della pavimentazione interna al cimitero di Siderno Marina e limitatamente ad alcune aree del cimitero di Siderno Superiore; la realizzazione di quattro blocchi di loculi ex novo in cemento armato nel cimitero di Siderno Marina; la sistemazione dei manufatti destinati a casa custode e locale autoptico; il ripristino degli ossari esistenti nel cimitero di Siderno Marina; la sistemazione degli impianti tecnologici di illuminazione e raccolta acque meteoriche”.

Tutti interventi che non presentano problematiche tecniche di fattibilità e non necessitano di occupazioni, asservimenti o espropri. Il tempo previsto di realizzazione dei lavori è di 360 giorni a far data dal loro affidamento.