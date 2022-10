CONSULTA GIOVANILE DI CAULONIA L’invito dei membri rivolto ai giovani ad aderire

R. & P.

La Consulta Giovanile è stata costituita a Caulonia nel 2020 con l’obiettivo di consentire ai giovani di partecipare attivamente alla vita sociale del paese, dando voce alle proprie esigenze e offrendo il proprio prezioso contributo all’interno della comunità.

Ciascuna azione è stata realizzata sulla base della convinzione che un territorio tanto meraviglioso quanto complesso come il nostro, non possa prescindere dall’entusiasmo e dalle idee dei ragazzi e delle ragazze che lo abitano o che, anche se distanti, ne hanno a cuore il futuro.

In tale ottica, la Consulta ha rappresentato e rappresenta un importante strumento di incontro e confronto tra punti di vista che, seppur diversi tra loro, possono confluire in un comune disegno di sviluppo a beneficio della collettività.

Pur operando in sinergia e cooperazione con le istituzioni locali quando necessario, essa non assume alcun colore politico ed è sempre aperta all’adesione di chiunque voglia farne parte.

In circa due anni di vita, la Consulta Giovanile ha mosso i propri passi in una pluralità di ambiti, che vanno dalla tutela dell’ambiente e promozione del territorio alle attività di coesione sociale e all’incentivo delle azioni volte a favorire l’occupazione.

Grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva, essa è riuscita a organizzare e portare a termine importanti iniziative, avendo sempre come stella polare il dialogo tra i vari operatori coinvolti.

Il percorso compiuto dalla Consulta Giovanile di Caulonia, seppur breve, è stato ricco di emozioni e soddisfazioni.

Particolarmente significative sono state le iniziative di carattere sociale e ambientale, volte sia ad affievolire le conseguenze devastanti della pandemia che ad affrontare la crisi climatica e ambientale che ci aspetta nell’immediato futuro.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto che ne regola il funzionamento, alla fine di ottobre del 2022 i componenti del direttivo della Consulta decadranno dalle rispettive cariche, in attesa delle nuove elezioni interne.

Con il presente comunicato, si rinnova l’invito a entrare a far parte della Consulta Giovanile di Caulonia, rivolto a tutti i soggetti di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti a Caulonia da almeno sei mesi.

Pertanto, chiunque sia in possesso dei requisiti sopra indicati, se interessato potrà iscriversi alla Consulta Giovanile compilando il modulo disponibile al link https://drive.google.com/file/d/1w2OiRuBQUQofmyF5Adw_qKTzp9fKtLjV/view?usp=drivesdk e inviandolo in formato PDF all’indirizzo PEC protocollo.caulonia@asmepec.it, o depositandolo in forma cartacea presso l’Ufficio protocollo del Comune di Caulonia.

Si ricorda inoltre che le iscrizioni sono sempre aperte.

L’auspicio è che il lavoro sin qui svolto sia stato utile a porre le basi per la costruzione di un futuro sempre più solidale e condiviso, e che possa proseguire con la medesima passione e con lo stesso amore per la collettività e per il proprio territorio.

Caulonia, 31.10.2022

I membri della Consulta Giovanile di Caulonia