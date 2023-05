di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un nuovo corso di formazione per BLSD adulto e pediatrico è in programma il prossimo 17 giugno a Siderno, con inizio alle 8.30 nella sala “White House” di via Galileo Galilei. Un’iniziativa che va nel solco dell’impegno profuso dalle varie associazioni presenti sul territorio cittadino per insegnare a salvare una vita mediante l’uso del defibrillatore, strumento sempre più diffuso e reperibile nelle nostre città, da utilizzare nel caso di crisi cardiache.

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato che i partecipanti potranno esibire in caso di necessità del ricorso al defibrillatore e, durante i lavori, verranno spiegate agli allievi le manovre da compiere per la disostruzione di adulti, bambini e lattanti. Preziose delucidazioni saranno, inoltre, fornite, su cosa fare in caso di crisi convulsiva epilettica, nella giornata formativa a cura degli istruttori accreditati per la formazione di sanitari e laici, che permetteranno ai partecipanti di ricevere un attestato con valenza nazionale per il SIS 118.

Interverrà, inoltre, la dottoressa Angela Sanci, specialista in alimentazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari, autosvezzamento e tagli sicuri in età pediatrica.

Per informazioni e iscrizioni, sarà sufficiente contattare l’info-line 334/7164634 (Linda) o 391/1397326 (Danilo).