SIDERNO Piazza Portosalvo secondo il candidato sindaco Cutugno

Il taccuino di Antonio Cutugno fa tappa questa settimana in Piazza Portosalvo , che nell’immaginario del candidato a sindaco è “il salotto di Siderno”.

Una piazza storica , inutile ricordarlo , che ha da sempre aggregato i cittadini in diverse occasioni , specie nei giorni di festa , e dove , si tiene da decenni il concerto finale della festa patronale sidernese , con questa piazza gremita in ogni ordine di posti , dove i vincitori alla poltrona di Sindaco tengono da tantissimi anni il loro comizio della vittoria elettorale , insomma ,una piazza che merita attenzione come hanno sottolineato i cittadini ed i commercianti della zona , che non si sono risparmiati nel dare la loro versione sulle migliorie da effettuare , per migliorare l’aspetto e la ricettività del luogo.

La Piazza dovrebbe essere ripensata , con una pavimentazione più consona , il verde inserito in modo logico , le sedute nuove e più comode ,i parcheggi per le bici che incentivano l’uso delle stesse,un box gestito dalla pro-loco per informazioni di vario genere a turisti e visitatori e la presenza di un palco simile a quello che troneggiava nella piazza sino agli anni 70 , fiore all’occhiello dell’arredo urbano di qualche decennio fa .

Dare poi , riducendo il costo del suolo pubblico , la possibilità alle aziende food della piazza di creare delle aree per gli astanti curate nei minimi particolari .

Così Piazza Portosalvo riacquisterebbe il ruolo di sito primario per eventi , manifestazioni e quant’altro possa intrattenere , riportando la stessa agli antichi splendori

la maggior parte di questi suggerimenti, se realizzati, potrebbero avere un ritorno economico non indifferente che, immancabilmente, si ripercuoterà su tutta la città.