dalricattoalriscatto, il 25 aprile di “Primavera della Calabria”

“Libera la Calabria – #dalricattoalriscatto”””Il 25 aprile è uno dei giorni più importanti per il nostro paese, la festa della Liberazione dal nazifascismo e l’inizio della costruzione della repubblica democratica.

Non è dunque un caso che le calabresi e i calabresi che sostengono la coalizione che si è formata intorno a Luigi de Magistris, per la sua candidatura alla Presidenza della Regione Calabria, abbiano scelto proprio questo giorno per lanciare la manifestazione “LIBERA LA CALABRIA–#dalricattoalriscatto”!

È ora che tutte e tutti i calabresi si mobilitino per liberarsi dal sistema che tiene sotto scacco la nostra Regione, impedendole di sprigionare tutte le sue potenzialità, non consentendo ai suoi cittadini di godere appieno dei diritti più essenziali: il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a muoversi agevolmente e in sicurezza, il diritto all’istruzione e alla cultura, il diritto all’acqua pubblica, a vivere in un ambiente sano, alla parità di diritti fra uomini e donne. Sarà una giornata di popolo, per il popolo, con il popolo, la giornata degli uomini e delle donne che hanno deciso di unirsi e lottare insieme per liberare la Calabria, le persone per bene di questa terra martoriata che hanno deciso di riprendersi la libertà.

Napoli fu la prima città a liberarsi da sola, la Calabria sia la prima regione a “liberarsi” da sola, dal malaffare, da una classe politica venduta e predatrice, da una feudalizzazione nazionale che l’ha relegata all’ultimo posto fra le regioni italiane ed europee!

La manifestazione inizierà alle ore 12:00 con una diretta Facebook sulla pagina “Libera la Calabria” e sulle pagine pubbliche delle forze della coalizione (Luigi de Magistris per la Calabria, demA Calabria, Calabria Resistente e Solidale, Movimento 24 agosto – Equità territoriale, Carlo Tansi per la Calabria e Primavera della Calabria) e andrà avanti fino alle 17:30, orario in cui inizierà un flash-mob alla Cittadella della Regione a Catanzaro.

Seguiranno gli interventi di Luigi de Magistris, Carlo Tansi, Anna Falcone, Pino Aprile, Michele Conia, Mimmo Lucano e tante e tanti cittadini liberi. Modererà il giornalista Michele Cucuzza.Corrado Alvaro diceva che “La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile.”

I Calabresi hanno deciso, non hanno più questo dubbio. E noi siamo qui per dire alle persone per bene della Calabria che è arrivato il loro momento, che insieme possiamo riconquistare lo spazio vitale che per troppo tempo ci è stato sottratto dal malaffare e dalla politica collusa e opportunista.Vi aspettiamo domani: insieme per una Calabria libera!

#liberalacalabria #dalricattoalriscatto”#primaveradellacalaria #liberatelerondini