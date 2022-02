SIDERNO Multe per autovelox e photored, il Comune stima gli incassi

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La Polizia Locale di Siderno ha programmato il noleggio di dispositivi di controllo elettronico che rilevano il superamento dei limiti di velocità, nonché il controllo delle rilevazioni semaforiche con altra apparecchiatura.

È quanto si evince dalla lettura della delibera di giunta numero 15 dell’otto febbraio, con la quale l’esecutivo Fragomeni mira a destinare i proventi delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per l’anno 2022. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti all’Ente a norma dell’articolo 208 del Codice della Strada sono fissati da apposita normativa, ma spetta ai Comuni, anno per anno, compiere una stima delle entrate che si realizzeranno. E quella del Comune di Siderno appare abbastanza prudente, perché è quantificata in 120.000 euro per il 2022 che, detratto il 50% di crediti di dubbia esigibilità si riduce a 60.000 euro.

Meno di un terzo di quanto programmato nella vicina Locri, laddove per l’anno in corso sono programmate entrate da sanzioni pari a 190.000 euro, al netto dei crediti di dubbia esigibilità, divisi in tre macrocategorie di entrate, in base alla lettera a, b e c del comma 4 dell’articolo 208 del Codice della Strada.

Più dettagliato lo schema di destinazione predisposto dalla giunta comunale di Siderno, che a fronte di incassi previsti per 60.000 euro, prevede una ripartizione delle spese come segue: 6.000 per il vestiario della Polizia Municipale, 2.000 per segnaletica stradale e impianti semaforici, 3.000 per carburanti e oli del parco veicoli in dotazione ai Vigili Urbani, 1.200 per la formazione del personale, 4.500 per cancelleria e software, 4.000 per mantenimento uffici, 2.000 per riparazioni veicoli, 4.300 per assicurazione mezzi, 6.000 per noleggio a lungo termine di veicoli, altrettanti per noleggio dispositivi di controllo elettronico della velocità, 18.000 per dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche. Il quadro di completa con tremila euro di spese in conto capitale per i mezzi tecnici della Polizia Municipale.

Come si intuisce, dunque, il Comune investirà 24.000 euro per dispositivi di controllo velocità e infrazioni semaforiche, per un ricavo netto, dunque, di 36.000 euro.

“Il tutto – è scritto nella delibera – al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale”.

Nel frattempo, la Polizia Municipale è al lavoro per verificare la correttezza dei parcheggi sul corso Garibaldi, recentemente interessato dalla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale dall’ingresso lato Nord fino all’incrocio con via Amendola. L’unica parte finora esclusa dall’opera è quella che prosegue in direzione Sud, anche se risultano esposti i segnali di divieto di sosta per lavori imminenti.