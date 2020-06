SIDERNO Lunedì mattina l’Osservatorio Ambientale curerà la riqualificazione di via delle Rose

R. & P.

I monitoraggi ambientali non si sono interrotti durante i mesi della pandemia e adesso si ricomincia con alcune attività sul campo, nel rispetto delle indicazioni del DPCM sull’uso dei dispositivi individuali e sugli assembramenti. Lunedì 15 giugno alle ore 10,30 si procederà alla messa a dimora di alcune piantine nello spazio pubblico all’incrocio di via delle Rose con via delle Gardenie e via delle Magnolie. Lo spazio, da molto tempo lasciato al degrado, verrà ripulito a cura degli operai del comune e l’Osservatorio in collaborazione con la Consulta Cittadina, il movimento MoviMùndi, la Consulta Giovanile provvederanno alla piantumazione di un carrubo e di alcune piantine di Pittosporo.

Si ricorda che il carrubo , sempreverde, è l’albero simbolo dell’integrazione e sopporta anche climi secchi. Sabato 27 giugno, sempre a cura delle associazioni sopra citate e con il patrocinio del comune, si effettuerà una passeggiata per visitare alcune piante monumentali presenti sul territorio, in particolare una quercia castagnara in contrada Santi Marini e due ulivi secolari a Siderno Superiore. Si raccomanda agli intervenuti di venire muniti di mascherina e osservare il distanziamento sociale.

Arturo Rocca