SIDERNO “L’hub vaccinale sarà pronto per lunedì 19”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sarà pronto per lunedì 19 aprile il nuovo hub vaccinale che sarà ubicato al Palazzetto dello Sport della Città di Siderno.

A renderlo noto il Vice Prefetto Maria Stefania Caracciolo che, intervenuta alla rubrica on line #primalinea del sito d’informazione www.calabrianews.it (e prodotta da Deltanews) ha ricordato che “Nei giorni scorsi – ha detto – il presidente facente funzioni della Giunta Regionale Nino Spirlì ci aveva chiesto la disponibilità di un locale nuovo e pronto all’utilizzo, con ampio parcheggio, da destinare ad hub vaccinale. Considerando che il Palazzetto dello Sport gode dei requisiti richiesti, compresi agibilità e collaudo, abbiamo aderito alla richiesta, destinandolo a tale uso straordinario per la campagna vaccinale”.

Pensando alle numerose società sportive cittadine, la Commissaria Caracciolo ha detto che “Sappiamo bene quelle che sono le aspettative per l’uso di questa importante struttura e abbiamo già predisposto il bando per poterla assegnare in gestione, non appena verranno meno le restrizioni dovute all’emergenza Covid e si potrà tornare alla pratica degli sport di squadra. Possiamo rassicurare tutti – ha aggiunto – garantendo che il parquet sarà adeguatamente coperto in modo da poterne salvaguardare l’integrità”.

Dunque, quella entrante sarà una settimana decisiva per il completamento dei lavori.

Il Vice Prefetto Caracciolo ha spiegato che “Grazie alla preziosa collaborazione delle numerose associazioni cittadine e al lavoro dell’ufficio tecnico del Comune, sono stati acquistati gli arredi, realizzati i pochi lavori necessari e si sta provvedendo all’avvio delle utenze elettrica e internet. Per questo, contiamo di finire i lavori in modo che la struttura sia pronta per lunedì 19”.

Fin qui la situazione dell’hub vaccinale al PalaSport che – lo ricordiamo – è ubicato in viale Sasso Marconi, con ingresso che dà nell’ampio piazzale (da utilizzare come parcheggio) in cui si svolge il tradizionale mercato del giovedì.

Non manca un riferimento all’avvio del servizio domiciliare di vaccinazione ai pazienti di età superiore agli 80 anni e con difficoltà di deambulazione, attivato in convenzione col nucleo operativo della Croce Rossa e d’intesa col Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria.

“Lo scorso 6 aprile – ha detto la Caracciolo – abbiamo formalmente invitato i medici di medicina generale della Città di Siderno a farci avere gli elenchi dei propri pazienti ultraottantenni o portatori di handicap, mediante invio di una e-mail all’indirizzo covid19_siderno@libero.it al fine di potere inoltrare i nominativi e e permettere di prestare il servizio”.

Una puntualizzazione che appare diretta al Partito Democratico e a “Ripartiamo da Siderno” che ieri, 8 aprile, in una nota diffusa agli organi di stampa aveva scritto “Siderno, invece, pare allo stato sfornita di detto necessario e imprescindibile servizio di tutela per le persone svantaggiate”.

I primi elenchi sono stati inviati dai medici di base già nella serata di mercoledì 7 aprile.

Pertanto, l’avvio del servizio appare imminente.