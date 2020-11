SIDERNO L’appello contro l’abbandono abusivo dei rifiuti: “Subito la videosorveglianza”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Non li ferma nessuno. Almeno fino a ora. Gli incivili che abbandonano abusivamente i rifiuti creando delle vere e proprie discariche nelle strade non accennano a fermare il loro disegno criminale. Specie nella via Marina, quella striscia di asfalto parallela al corso della Repubblica che lambisce la ferrovia, evidentemente considerata un “luogo sicuro” per l’abbandono dei rifiuti.

Ma ci sono cittadini che non si arrendono a questo andazzo e non si limitano alla protesta, formulando delle proposte.

È il caso del cardiologo Michele Iannopollo che a Lente Locale rende pubblica una propria riflessione.”Sono contento che circa duecento cittadini si siano candidati alle elezioni comunali che dovrebbero tenersi – salvo disposizioni di legge per l’emergenza Covid-19 – il 22 e 23 novembre. Significa che tengono al bene di Siderno e mi auguro che chi sarà eletto potrà spendersi in tal senso. Tuttavia, se non si dovesse andare al voto, vorrei proporre ai candidati sindaci di riunirsi e chiedere a li Commissari d’installare le telecamere di videosorveglianza nelle zone in cui si abbandonano i rifiuti. In caso di risposta negativa (sto ancora aspettando che si proceda alla verniciatura della ringhiera sul lungomare che la Commissione Straordinaria si era impegnata a fare) propongo a tutti i 190 candidati di versare 10 euro a testa per comprare l’impianto di videosorveglianza e io, da Cittadino , mi impegno a mettere la mia quota e a coinvolgere altri cittadini che possono contribuire. È un primo passo per mostrare il reale interesse al bene di quest’anno comunità e che va nella direzione di dare il giusto sostegno alla educazione ambientale perché temo che se non si educano i cittadini al rispetto del prossimo e della cosa pubblica, anche il sindaco più capace potrà fare ben poco. Da parte mia – conclude Iannopollo – continuerò a denunciare abusi e comportamenti scorretti in tutte le sedi, come ho sempre fatto. Serve che lo facciano tutti”.