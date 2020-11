Siderno, la FIDAPA in prima linea contro la violenza sulle donne

R & P

La Fidapa BPWItaly di Siderno, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, ha organizzato un importante convegno che si è svolto su piattaforma Meet.

Ad introdurre l’argomento, tra l’ altro in linea con il Tema Nazionale(Politiche di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza), è stata la Presidente della Sezione di Siderno, avv. Angela Giampaolo, la quale ha voluto confermare l’ impegno della Fidapa sul territorio per la difesa e la promozione sociale della donna, evidenziando che, purtroppo, nella giornata della celebrazione della ricorrenza, sono stati registrati due casi di femminicidio in Italia, di cui uno proprio nel territorio calabrese, evidenziando che il tema della violenza sulle donne e sugli stereotipi radicati nella nostra società non può essere affrontato solo in chiave repressiva, ma che urgono attività di prevenzione e sensibilizzazione attraverso l’impegno concreto e costante da parte di tutti, insieme ad una politica istituzionale chiara e forte contro la violenza, per costruire insieme una cultura del rispetto delle donne.

Successivamente è intervenuta l avv. Patrizia Pelle, Vice Presidente del Distretto Sud Ovest, la quale ha sottolineato l’importanza dei centri antiviolenza (che ad oggi risultano insufficienti) nonché degli interventi preventivi con programmi di educazione nelle scuole e nelle famiglie per sensibilizzare l’intera collettività e far crescere uomini e donne consapevoli dei propri diritti, dei propri doveri e delle proprie esigenze.

Al convegno ha partecipato la senatrice Fiammetta Modena, che svolge anche la professione di avvocato e fa parte della Commissione Giustizia: in tale veste ha proceduto ad analizzare il Codice Rosso . La senatrice ha rimarcato la necessità di divulgare la cultura della non violenza e del rispetto per le donne, ponendo l’accento, in linea con i precedenti interventi, sulla improrogabile necessità di prevenzione dei reati, tramite il controllo delle realtà territoriali a cura delle Forze dell’ordine nonché tramite il potenziamento dei centri antiviolenza, invitando a non abbassare la guardia su battaglie che non sono per nulla scontate.

A seguirel’ avv.Itala Prezioso, socia della Sezione di Siderno, la quale nel corso del suo intervento ha evidenziato che “per superare gli strascichi culturali di un sistema patriarcale, è importante che le donne non tollerino e avallino comportamenti che violano il rispetto di genere o la violenza nei confronti di chi è considerato più debole nel comune sentire sociale. Occorre incentivare le Donne alla formazione politica e alla partecipazione attiva alla vita delle istituzioni democratiche. Ha rilevato la scarsissima presenza delle donne Sindache in Calabria e nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria in particolare, nonché la diffusissima violazione delle norme che tutelano la parità di genere per quanto riguarda la presenza delle donne nelle Giunte Comunali dei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti. Propone alla Fidapa la presentazione di una proposta di legge che preveda la introduzione di una aggiunta all’art. 46, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.L. 18 agosto n.267 del 2000 che, per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, già statuisce che “in attuazione del principio della pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta”, affinché venga stabilito come conseguenza espressa del mancato rispetto della parità di genere, la nullità dell’atto di nomina dei componenti della Giunta“.

L’ ultima ad intervenire è stata la dott.ssa Annunziata Procida (Criminologa e Mediatrice Familiare), la quale ha presentato un excursus sui modi in cui la pubblicità presenta il corpo femminile, ponendo l’accento su come i media influiscano nella costruzione del ruolo della donna all’interno della società. Le campagne pubblicitarie – come evidenziato dalla crimonologa nelle tante slides proposte – sono costruite per soddisfare lo sguardo maschile anche quando il target di riferimento è prettamente femminile; questo perché le donne devono ambire a un modello stereotipato capace di soddisfare i gusti degli uomini.

L’ evento molto partecipato e apprezzatoè stato moderato con grande professionalità e competenza dall’avv. Cinzia Lascala, Vice Presidente della Sezione di Siderno,che ha avuto un ruolo importante anche nella fase esecutiva del convegno, essendo stata addetta alla regia della piattaforma digitale utilizzata.

Le conclusioni sono state svolte dalla Presidente, che ha voluto ringraziare tutte le socie della sezione che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita dell’ evento ed in particolare alla socia artista Rosanna Trimboli che ha realizzato il delicato volto di donna raffigurato nella locandina, rendendola una vera e propria opera d’arte.