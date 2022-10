SIDERNO La città piange l’improvvisa scomparsa di Pasquale Gagliardi

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Colto da un infarto fulminante nei pressi della sua frequentatissima farmacia del popoloso quartiere Donisi, per Pasquale Gagliardi non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. 64 anni, il professionista era originario di Samo ma da decenni si era stabilito a Siderno laddove era conosciuto non solo per la sua attività professionale ma anche per l’impegno nel sociale. Socio della pro loco cittadina, da anni era ai vertici dei Lions club della Locride, in particolare di quello di Siderno che ha condotto in maniera egregia anche negli anni più duri della pandemia. Lo scorso luglio, proprio per gratificarlo dell’impegno profuso era stato nominato responsabile di zona dal governatore Lions Franco Scarpino, in occasione del passaggio di consegne col radiologo Vincenzo Mollica.

Un gigante buono, il dottor Gagliardi. Che la città di Siderno, oggi, piange attonita.

I funerali avranno luogo domani mattina, 31 ottobre, alle 10 nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno.