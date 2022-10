NOMINA MARZIALE Gli auguri di buon lavoro dell’Associazione Don Milani

R. & P.

L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, da anni impegnata nell’ambito del Terzo Settore della città di Reggio Calabria, in collaborazione con le Comunità per Minori, come anche negli ultimi anni in stretta sinergia con l’Istituto Nazionale Azzurro e con l’associazione BS, si rivolge al garante per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Calabria, dr. Antonio Marziale, per dare la massima disponibilità dell’associazione per tutte le problematiche che riguardano i minori residenti nel territorio di Reggio Calabria.

Il presidente Filippo Pollifroni e il vicepresidente Stefano Fazzello, augurano buon lavoro al garante dell’Infanzia e Adolescenza Antonio Marziale