SIDERNO Il Centro di aggregazione sociale terza età avvia il suo percorso

R. & P.

Come già evidenziato nelle settimane passate sostenuto dall’Amministrazione Comunale e con il supporto della Consulta Cittadina, il Centro di aggregazione sociale di Siderno ha iniziato il nuovo percorso organizzando presso la propria sede un significativo e originale incontro.

In occasione della ormai tradizionale ricorrenza di San Martino, si sono ritrovati per uno scambio di auguri oltre al presidente f.f. Cosimo Piscioneri con un gruppetto di storici soci, diversi rappresentanti di varie Associazioni e anche tre rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Si è vissuta una straordinaria serata caratterizzata da un clima familiare ma soprattutto dalla voglia di stare insieme in un contesto di armonia e di amicizia.

Le tradizionali “zeppole” e la degustazione del vino novello ha rafforzato il desiderio di creare una stretta collaborazione tra i soggetti sopra citati e anche far conoscere i locali spaziosi e agevoli ai nuovi ospiti che certamente, si faranno portavoce presso loro familiari e amici.

Prendendo la parola, il presidente ha salutato tutti i presenti ringraziandoli della loro partecipazione che lascia ben sperare, in un successo di questa nuova aggregazione che vuole contribuire a valorizzare l’immagine della città.

Un particolare ringraziamento lo ha rivolto alla Consulta cittadina per la collaborazione dimostrata nell’organizzazione dell’incontro, sperando che questa vicinanza possa continuare per il futuro.

“Questo nuovo percorso che è stato avviato – ha precisato il presidente – si sta sviluppando in una direzione che vuole coinvolgere tanti nuovi pensionati e le diverse figure della Terza Età che con interesse ed entusiasmo desiderano partecipare alle varie attività che si andranno ad organizzare e che mirano a rendere piacevole, armonioso e rilassante il tempo che si trascorrerà insieme”.

Tra i diversi interventi effettuati, interessante è stato l’appello della dinamica signora Gioconda felicemente “anziana”, ormai da anni affezionata del Centro che, a nome di tante sue amiche e alla luce della travagliata realtà che la societàdi oggi sta vivendo, intende dedicare molto del suo tempo a creare incontri, contatti e a promuovere iniziative mirate a mantenere vive le radici, le tradizioni, i rapporti tra le famiglie e soprattutto a difendere e diffondere i veri valori della vita, le relazioni umane che un modernismo sfrenato e senza limiti, tende inesorabilmente a cancellare o a tenerli lontani dall’educazione e dalla formazione delle nuove generazioni.

Nell’apprezzare la volontà e l’entusiasmo che si respirava, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archina, ha evidenziato che “il Comune sarà vicino e sempre aperto al confronto, al dialogo, al supporto a questa Associazione che dovrà rappresentare un elemento di prestigio per la Citta di Siderno”.

Lo stesso Archinà ha portato i saluti del vice sindaco Salvatore Pellegrino, delegato a seguire il Centro e che ha già partecipato insieme al sindaco Mara Teresa Fragomeni ad un precedente incontro, ma per impegni istituzionali questa volta non ha potuto essere presente.

Significativo è stato l’intervento dei due consiglieri Fabrizio Figliomeni (maggioranza) e Aldo Caccamo (minoranza) che in maniera chiara e convinta hanno evidenziato che si adopereranno affinchè il Consiglio Comunale nel rispetto dei ruoli, possa operare per quanto possibile in armonia e con un intenso spirito di cooperazione guardando tutti insieme al supremo bene della comunità.

L’incontro si è concluso, anticipando che in collaborazione con il Comune, è in programma una campagna di iscrizioni e che si terrà un incontro più partecipato presso la Sala consiliare, in cui saranno illustrati in maniera dettagliata informazioni e programmi per qualificare e organizzare al massim il Centro di aggregazione.