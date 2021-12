Siderno, emergenza Covid. Domani consiglio comunale a porte chiuse

Siderno- In considerazione dell’aumento dei contagi da Covid-19 e al fine contenere il diffondersi della pandemia, non sarà ammesso l’ingresso del pubblico al Consiglio comunale, convocato per domani, 29 Dicembre 2021 alle ore 9.30.

I cittadini potranno, comunque, assistere ai lavori del Consiglio Comunale per il tramite di diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Siderno al seguente link: https://www.comune.siderno.rc.it/index.php/it/page/40088. A comunicarlo è il presidente del Consiglio comunale di Siderno, Alessandro Archinà.

Dunque, massima prudenza a Siderno dove, in considerazione dell’aumento dei contagi (134 i positivi al momento), sono stati annullati, già da giorni, anche tutti gli eventi natalizi programmati. Il Covid obbliga alla massima cautela.