SIDERNO Domani conferenza stampa dell’ex sindaco Pietro Fuda

Sabato mattina alle ore 10,30 presso il Grand Hotel President di Siderno, si terrà la conferenza stampa di Pietro Fuda, già sindaco di Siderno, senatore, consigliere e assessore regionale e presidente della Provincia di Reggio Calabria.

Pietro Fuda che ha guidato l’Amministrazione di Siderno dal 2015 al 2018 ritiene doveroso informare i cittadini su alcuni episodi oscuri che hanno travolto l’Amministrazione.

Con l’occasione parlerà dei 17 milioni di euro pagati per uscire dal dissesto, dei 44 milioni di euro di lavori pubblici eseguiti, di quello che non è stato fatto dalla Regione e di ciò che resta da fare per rilanciare l’economia della cittadina, impianto di San Leo in primis.