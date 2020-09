EMERGENZE LOCRIDE Il consigliere regionale Sainato plaude l’impegno del presidente Santelli

R. & P.

Il consigliere regionale Sainato esprime soddisfazione per la riunione tenutasi tra i rappresentanti del Genio Civile e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, convocata direttamente dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli, che si è impegnata in prima persona per la soluzione dei gravi problemi della viabilità che interessano la Strada Provinciale 01 che collega Locri a Gerace.

“Una strada su cui come consigliere regionale- specifica Sainato – avevo chiesto l’interessamento del presidente, in quanto trattasi di un’arteria interrotta ormai da tempo a causa di una frana occorsa nel lontano novembre 2016 e che notevoli disagi ha provocato ai residenti ed ai numerosi turisti che quest’estate e anche negli anni precedenti hanno visitato i borghi della Locride e la bella Gerace”.

“Una situazione oramai storicizzata – specifica il consigliere di Forza Italia – che in più occasioni i Comuni di Gerace e Locri avevano sollevato, chiedendo un intervento rapido e risolutivo per il ripristino e messa in sicurezza della via di comunicazione, che giunge per altro a collegare i paesi del versante Jonico con la Tirrenica e Gioia Tauro”.

Il presidente Santelli ha ancora una volta dimostrato notevole sensibilità ad accogliere l’istanza sbloccando un problema che da anni risultava sbarrato sul tavolo delle competenze della Città Metropolitana reggina. Ora, la risposta che viene dal tavolo operativo di ieri, permetterà di mettere in campo nel più breve tempo possibile le procedure necessarie a bandire una gara per un milione e duecentomila euro, che consentirà di ripristinare la strada.

“Un risultato possibile grazie alla concertazione tra la Presidenza della Regione, l’Ente Metropolitano e il fattivo impegno messo a disposizione dalla Protezione civile regionale. Sono sicuro- conclude Sainato – che la capacità e la caparbietà del presidente Santelli, sempre vicina alle istanze dei territori della regione, permetterà lo sblocco di questa annosa emergenza così come la soluzione di molte altre necessità della nostra Regione”.