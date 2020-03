SIDERNO Consegnate le prime 300 mascherine

di Simona Masciaga

SIDERNO – In fila rigorosamente a un metro e più di distanza in perfetto ordine, 300 persone hanno ricevuto in omaggio mascherine in cotone 100% lavabili e riutilizzabili donate dalla Ferramenta Emme&t di Siderno. Come già detto un gesto di grande civiltà e solidarietà in questo difficile momento dove si guarda più ai possibili untori che a contenere il contagio sfociando in critiche gratuite e discriminatorie, dimostrando pochissima maturità.

Una giornata all insegna dell’alto valore etico che domani si ripeterà sotto il murales di speranza, realizzato da Francesco Trimboli (in arte Kelevra) raffigurante un arcobaleno.