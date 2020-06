SIDERNO Completato il censimento delle 41 aree verdi della città

DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DIRAMATO DALL’AREA “AMBIENTE” DELLA CONSULTA CITTADINA DELLE ASSOCIAZIONI

Come molti lettori ricorderanno, il Coordinamento delle Associazioni in occasione del I Meeting della Cooperazione tenutosi nel mese di Ottobre 2019, aveva assunto l’impegno, tra gli altri, di creare una mappa delle aree verdi presenti nel Comune di Siderno.

Già nel mese di febbraio 2020, le Associazioni del Coordinamento, insieme alla Consulta Cittadina e di concerto con la Commissione Straordinaria ed i Responsabili dei preposti Settori del Comune di Siderno, aveva tenuto i primi incontri per individuare le aree e pianificare il lavoro da svolgere.

Purtroppo, da lì a breve, il blocco totale dovuto all’emergenza “Coronavirus”, ha di fatto inibito fino a Maggio il proseguire delle attività programmate, mese nel quale il censimento “verde” è stato effettuato grazie all’impegno delle tante Associazioni e di professionisti che hanno collaborato per individuare le aree.

Naturalmente dispiace moltissimo non essere riusciti a portare a termine il progetto entro la primavera, come avremmo voluto e come sarebbe stato giusto nell’ottica di un’adeguata pianificazione delle attività da fare.

In ogni caso, è recentemente stato consegnato al Comune l’elenco con le 41 aree verdi censite accompagnato da altrettante schede contenenti le foto ed una breve descrizione dello stato rilevato nonché dei lavori necessari. Elenco naturalmente suscettibile di qualsivoglia modifica qualora dovessero essere segnalate aree sfuggite al censimento o di futura realizzazione.

Il punto di partenza, purtroppo, è che le uniche aree verdi in ottimo stato sono solo quelle curate dalle Associazioni, a cui va il ringraziamento di tutta la comunità per il profuso impegno: “Piazza Cavone” (Siderno Superiore), “Piazza dell’Emigrante” e “Piazza Berlinguer” (entrambe a Donisi) ed il “Parco Zammariti”.

Purtroppo, tutte le altre, sono in evidente stato di abbandono e soltanto saltuariamente ripulite dai pochi operai o occasionalmente dai cittadini e dalle Associazioni nelle non mai abbastanza giornate ecologiche.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla pagina internet del Comune di Siderno l’Avviso per l’affidamento senza fini di lucro di spazi a verde pubblico.

Gli interessati potranno reperire la documentazione necessaria direttamente nel sito o, in alternativa, contattare il Comune, la Consulta e/o il Coordinamento delle Associazioni che saranno ben lieti di fornire ogni utile supporto, indicazione ed informazione.

Tanto è stato fatto, soprattutto, per cercare di sensibilizzare l’adozione di quanti più spazi verdi possibile, non certo per esonerare l’attuale o le future amministrazioni comunali dalle proprie responsabilità di manutenzione del verde pubblico, quanto piuttosto per incrementare la coscienza del “bene comune” quale segno della crescita civile e culturale che merita Siderno ed i suoi straordinari abitanti e quale simbolo di accoglienza nei confronti delle migliaia di persone che annualmente vengono a visitare il nostro territorio.

Facciamo quindi appello a tutti, indistintamente, Associazioni, privati cittadini, esercizio commerciali, Partiti Politici, Associazioni di categoria, testate giornalistiche, affinché, in forma singola o associata, accolgano l’invito di valorizzare il nostro territorio partendo dal verde, diventando parti attive di questo neanche troppo ambizioso progetto.

Solo così, con l’aiuto, l’interesse e la dedizione di molti, Siderno potrà associare ai propri colori, il bianco ed il celeste, il verde delle aiuole ed il blu del mare.

Elenco Aree Verdi censite nel Comune di Siderno