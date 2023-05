Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

Buon primo maggio, Siderno, e buona festa dei diritti del lavoratori!

In questi tempi difficili per le famiglie, per chi un lavoro non riesce a trovarlo o per chi ha un impiego pagato al di sotto delle soglie della povertà, dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo per far sì che il lavoro possa essere universale, ben retribuito, senza differenze di paghe e di diritti tra uomini e donne, e sopratutto sicuro.

Ha fatto bene il presidente Mattarella, qualche giorno fa, a parlare del lavoro come motore per la coesione sociale: proprio per questo, a Siderno, l’uno maggio consegniamo il premio “Civiltà e Lavoro” ad alcuni dei “pensionati” del nostro paese.

Perché un paese che non ricorda e celebra chi lo ha costruito e fatto grande nel passato non può avere nessun futuro.

Complimenti a:

* Roberto Roberto, avvocato;

* Castagna Viola – casalinga;

* Baggetta Giuseppe – Titolare autolavaggio;

* Scanella Carmine – Infermiere professionale;

* Trimboli Rosanna – Artista, pittrice, scultrice;

* D’Agostino Giuseppe – Piastrellista, macellaio;

* Amato Santo – Insegnante;

* Sgambelluri Vincenzo – Falegname;

* Felicità Luigi – Vigile Urbano.

Buon primo maggio, Siderno!

#mariateresafragomeni #siderno

