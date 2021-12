SIDERNO Attivato il drive-in per fare i tamponi molecolari

L’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio Drive-in, con la disponibilità del Distretto Sanitario Ionico – Asp di RC, per l’esecuzione dei tamponi molecolari per i soli positivi al test antigenico e per i positivi di 2° e 3° tampone, inviati, con apposito elenco al Comune, dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di Gioiosa Jonica, al fine di accelerare le procedure di quest’ultima.



Il servizio Drive-in verrà espletato Mercoledì 29 Dicembre p.v., dalle ore 09.00 alle ore 13.00 circa, in Piazza Oreste Sorace, antistante la Casa della Salute di Siderno.



Al fine della buona riuscita dell’iniziativa, l’Associazione CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, si è resa disponile, a titolo gratuito, a coadiuvare il Comando di Polizia Locale.



Si precisa altresì che, per evitare inutili assembramenti, le persone interessate saranno chiamate direttamente dal Comune.



Con l’occasione si rende noto che il numero dei positivi, comunicati all’amministrazione comunale e per i quali si è provveduto ad emettere ordinanze di isolamento, è pari a 92.



L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIDERNO