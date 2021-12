SONO SBAGLIATA Da MAG si presenta il libro di Nuccia Drago

Il dialogo tra una psicoterapeuta e la paziente Rosa, simbolo di tutte le donne cui è stata sottratta la capacità di autodeterminarsi. il meccanismo che s’innesca già in giovane età, quando le bambine sono

“soltanto”un fiore da coltivare con amore, da guidare – certo – ma nella ricerca del proprio autentico sentire e non verso un sentiero già tracciato da altri.

Tutto questo e molto altro nel volume “Sono sbagliata” “Luigi Pellegrini editore Cosenza, 2021” di Filomena Drago, psicoterapeuta e autrice, tra

l’altro, di altri apprezzati titoli come “Viola” e “Diario da una finestra sul mare”.

Verrà presentato martedì 28 dicembre alle 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno. Maria Antonella Gozzi dialoga con l’autrice.

Si accede solo se in possesso di Super Green Pass.

E’ gradita la prenotazione.