Una visita guidata a tre monumenti vegetali di Siderno. È quanto è in programma per domani, sabato 27 giugno, alle ore 10, su iniziativa dell’Osservatorio ambientale “Diritto per la vita”, dell’associazione “Movimundi Movimundi, della Consulta cittadina e del Comune di Siderno.L’appuntamento è per le ore 10 alla rotonda sita nei pressi della piscina comunale.