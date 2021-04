SIDERNO Al via alle ore 16 le prenotazioni per le vaccinazioni dell’1,...

di Gianluca Albanese

SIDERNO – 4000 dosi supplementari di vaccino anticovid per i quattro “Vax days” in programma all’hub vaccinale ospitato nel palazzetto dello Sport di Siderno.

E’ tutto pronto, dunque per le quattro giornate (1, 2, 3 e 4 maggio) in cui, previa prenotazione sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ( o inviando un SMS al numero 800009966), si potrà andare nell’orario fissato in fase di prenotazione all’hub vaccinale che, per tutti e quattro i giorni, sarà aperto ininterrottamente dalle 8 alle 22.

Le quattro giornate saranno dedicate alle vaccinazioni di ottantenni, ultraottantenni e soggetti ultrafragili (ai quali sarà inoculato il vaccino Pfizer, del quale la Protezione Civile ha predisposto un approvvigionamento di 2500 dosi per l’occasione), a cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Per quanto riguarda i cosiddetti “caregiver”, sarà possibile prenotarli da domani pomeriggio.

Gli insegnanti di ogni ordine e grado, e i rappresentanti delle forze dell’ordine che non hanno ancora ricevuto il vaccino saranno vaccinati dal 5 maggio in poi.

Per potersi vaccinare, dunque, basterà munirsi di tessera sanitaria e, dopo le ore 16 di oggi, giovedì 29 aprile, prenotarsi sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ( o inviando un SMS al numero 800009966).

Per conoscere i codici di esenzione necessari per essere annoverati tra i soggetti ultrafragili basta consultare la seguente tabella: