SEQUESTRO CASA DI CURA REGGIO CALABRIA Plauso del garante della Salute Stanganelli

di Redazione

“Esprimo particolare apprezzamento per l’attività condotta dai Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, che, nell’ambito di specifica campagna di controlli di aderenza presso le strutture sanitarie ed assistenziali per gli anziani e disabili durante le festività natalizie, hanno accertato la presenza nel centro cittadino di una casa di cura per disabili mentali completamente abusiva e priva dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari per l’assistenza alle persone deboli, nella quale è stata riscontrata la presenza di nove persone affette da gravi patologie psichiatriche e bisognosi di continua assistenza e cure. Le strutture sanitarie ed assistenziali per anziani e disabili, proprio perché ospitano soggetti più vulnerabili sotto il profilo immunitario, sono luoghi nei quali deve essere garantito il rispetto delle regole e del buon senso. Le condizioni di mancata sicurezza ed elevato rischio a cui sarebbero stati esposti gli ospiti della struttura, ai quali va la mia solidarietà, destano sentimenti di rabbia e indignazione. L’attività di controllo assidua sul territorio rappresenta il mezzo attraverso il quale certificare le tante strutture che operano con rigore e accendere i riflettori su episodi come questo, che destano particolare allarme sociale”.

Così in una nota, il garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli.