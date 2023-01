POSTE ITALIANE A Reggio Calabria e provincia nuovo metodo di prenotazione del proprio turno

Nuovo sistema di prenotazione, per i clienti di 45 Uffici Postali della provincia di Reggio Calabria direttamente dal Pc, il tablet e lo smartphone.

Dopo aver individuato l’Ufficio Postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “Prenota”, e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane per prodotti come Conti BancoPosta, Polizze, Investimenti ecc. oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello.

In questo caso si potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “Rc Auto” e “Spid”.

Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in Ufficio Postale oppure prenotare per un momento successivo.

Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del Gestore delle Attese presente in sala.

Inoltre, per i 45 uffici postali abilitati, è possibile prenotare il proprio turno tramite WhatsApp inviando un messaggio al numero 3715003715 e seguendo le indicazioni utili a completare la prenotazione.