SENSAZIONI Sabato 8 febbraio da MAG si presenta la raccolta poetica di Antonio Pileggi

Sensazioni. Visioni. Immortalate in dei versi. Custodite in uno scrigno. Preservate dal tempo. Per viaggiare oltre il domani.

E’ ciò che ispira la raccolta poetica “Sensazioni” (2019, Città del Sole edizioni) di Antonio Pileggi, architetto con la passione per la ricerca storica della Calabria, pubblicata in una pregevole veste editoriale, in cui, accanto a ogni poesia, c’è una foto artistica che richiama i versi declamati.



Un grande atto d’amore per la propria terra è, dunque, il filo conduttore della raccolta poetica. Ma non solo. Secondo la scrittrice Daniela Rabia, che ha curato la prefazione dell’opera, “Per Antonio Pileggi è due il numero perfetto come gli occhi, i binari, le mani che cullano un bimbo, due anziani lungo il viale, come i mari che lambiscono le coste calabre (lo Jonio e il Tirreno), sulle cui acque il poeta ci fa ammirare albe e tramonti nelle splendide fotografie per poi raccontarceli nei suoi versi”.



Insomma, luoghi e persone del cuore, accarezzati dai delicatissimi e profondi versi di Pileggi, la cui raccolta poetica sarà presentata sabato 8 febbraio alle ore 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno. Gianluca Albanese dialoga con l’autore.