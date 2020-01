SCRIVERE E NARRARE DI SE’ STESSI Al via il 5 febbraio da MAG il laboratorio di scrittura autobiografica

Scrivere e narrare sé stessi. È l’aspirazione di molti scrittori, ma per farlo bisogna affinare la tecnica (in primis quella dell’io narrante) e farlo in maniera avvincente per conquistare l’attenzione dei potenziali lettori.

E allora, sarà proprio la scrittura autobiografica l’oggetto del nuovo laboratorio a cura dell’editor Amalia Papasidero, che partirà il prossimo mercoledì 5 febbraio nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di corso Garibaldi, 283/285 a Siderno.

Articolato in cinque incontri, tutti i mercoledì pomeriggio alle 18 dal 5 febbraio al 4 marzo, il laboratorio consentirà agli scrittori e agli aspiranti tali, di apprendere e affinare le tecniche di scrittura autobiografica e di esercitarsi attraverso il confronto costante con la curatrice del laboratorio e interagendo con gli altri partecipanti, secondo un metodo ben collaudato negli analoghi laboratori tenuti da MAG lo scorso anno.

Per informazioni e costi si possono contattare i numeri 0964/401973 e 346/4717406.

La scadenza delle iscrizioni è lunedì 3 febbraio.