Scomparsa micina a Locri. Ricompensa per chi la riporta dalla sua famiglia

di Simona Ansani

LOCRI – Si chiama Dea la micina che da ieri si è smarrita a Locri. I proprietari si rivolgono a tutti i cittadini affinché possa essere trovata e riportata a casa. 《DEA, si è smarrita nei pressi delle scuole elementari De Amicis, vicino studio fotografico pepe’ cavallo. È’ domestica, socievole , ha occhi verdi, ha coda bianca e nera , si avvicina a tutti, sarà uscita e probabilmente non riesce a ritornare. Vi prego se qualcuno la dovesse vedere per il paese mi contatti in privato , fa parte della famiglia, chi ha animali in famiglia può capire》.

A Chiunque la ritroverà e la riporterà a casa sarà offerta un ottima ricompensa, 500 euro.

Le informazioni sul ritrovamento possono essere inviate tramite mail alla nostra redazione info@lentelocale.it oppure contattando la proprietaria al numero di Telefono 339 5299096 BARBARA.