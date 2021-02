SCOMPARSA GIUSEPPE PANCALLO Il ricordo dell’ArcheoClub

R. & P.

Un mese fa è scomparso alla veneranda età di 104 anni Giuseppe Pancallo, educatore, maestro di vita per tante generazioni e uomo di grande levatura morale.

Ebbe i natali a Gerace, luogo che amò in maniera viscerale, manifestando un gran senso di appartenenza e dove oltre ad esercitare la professione di maestro elementare, rivestì anche la carica di assessore comunale.

Testimone inequivocabile di un passato storico che amava ricordare attraverso racconti dettagliati e colmi di eticità, riuscendo a tracciare chiari profili storici sulla vita sociale e

culturale della Locride.

Sostenitore dei deboli e conservatore di culture e tradizioni che si potevano contemplare in ogni angolo della sua casa, dai libri antichi che amava sfogliare ai quadri, alle foto di un

tempo, testimoni di un vissuto umano lontano.

E’ andato via un pezzo di storia che rimarrà indelebile nella mente e nel cuore di chi come

lui ha saputo amare e preservare in maniera incondizionata e personale la terra di Calabria.



Oggi riposa nella sua Gerace.



“Addio professore, Le sia lieve la terra.”



L’ArcheoClub d’Italia sez.di Locri