Il sindaco Brizzi: «Grazie a quanti ci hanno votato. Queste elezioni mostrano che la Locride procede coesa»

R. & P.

SANT’ILARIO DELLO IONIO – Sant’Ilario dello Ionio, guidato dal sindaco Pasquale Brizzi, è tra i Comuni eletti al Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria), organismo nato dal progetto di riforme regionali voluto dal presidente Roberto Occhiuto.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i sindaci che, con il loro voto, hanno riposto fiducia nell’amministrazione da me guidata. Questo risultato è la dimostrazione che, nella Locride, siamo uniti e compatti, pronti a lavorare insieme per il bene delle nostre comunità. Queste elezioni, in un organismo regionale che si occupa di ambiti fondamentali per lo sviluppo del territorio locrideo e regionale, rappresentano un segnale chiaro di coesione e determinazione, valori che ci permetteranno di affrontare con forza e visione le sfide che ci attendono» dichiara Pasquale Brizzi, eletto primo cittadino di Sant’Ilario alle amministrative del giugno scorso. «Quello che vogliamo, tramite un importante organismo come l’Arrical, è ottenere risultati concreti e duraturi nel settore idrico e in quello dei rifiuti, garantendo ai nostri territori uno sviluppo sostenibile e risposte efficaci alle esigenze dei cittadini. Grazie ancora a tutti per la fiducia».

Il sindaco Brizzi, conclude: «Il risultato rispecchia anche il grande lavoro svolto sul territorio dal centro-destra, e in particolare da Forza Italia e dall’onorevole Cannizzaro, che con l’occasione voglio ringraziare per l’attenzione verso i settori fondamentali per lo sviluppo del territorio, rendendoci protagonisti di una riforma strutturale destinata a cambiare il volto della regione, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi».