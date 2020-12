SANITA’ Usb giorno 10 a fianco del personale

R. & P.



Giorno 10 scenderemo in piazza sotto la cittadella regionale come sindacato usb a fianco dei lavoratori della sanità, lavoratori del precariato storico e del personale entrato in servizio durante l’emergenza Covid.



Come sindacato tuteleremo i loro interessi, riteniamo infatti inaccettabile che un solo lavoratore, che ha prestato servizio durante la pandemia, possa essere in scadenza, la stabilità dei lavoratori si trasforma automaticamente in stabilità per i pazienti.



La retorica degli eroi che i media ci hanno propinato durante il lockdown risulta essere ipocrita davanti a contratti precari e addirittura al pericolo della perdita del posto di lavoro e sembra ormai un ricordo lontano.

Così come fatto finora, per il personale stabilizzato durante l’ultimo anno, continueremo la mobilitazione fino a quando un solo lavoratore si trovi in una situazione di precarietà.



Giorno 10 abbiamo chiesto anche un incontro al commissario Longo al fine di evidenziare le nostre richieste e le criticità che i lavoratori vivono nel settore sanitario.

Invitiamo la cittadinanza a sostenere la mobilitazione perché i diritti degli operatori sanitari sono i diritti di tutti e la loro condizione lavorativa è un interesse collettivo.

Federazione USB P.I. Calabria