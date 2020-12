SANITA’ L’Usb chiede incontro al neo commissario regionale

R. & P.

Egregio Commissario,

con la presente la scrivente organizzazione sindacale USB, nell’augurarle un buon lavoro per l’impegno che la attende, le evidenzia le necessità di un corretto dialogo con il sindacato che non farà mancare il suo contributo costruttivo e propositivo all’azione del settore sanità che lei si accinge a guidare, in una logica di confronto e di dialogo che tradizionalmente caratterizza la nostra azione sindacale.

Siamo certi del suo impegno per realizzare un’azione di impegni nel campo della sanità calabrese che vada nella direzione della valorizzazione di questo importante organismo della vita del paese, nonché di tutte le professionalità che operano in questo comparto, secondo quanto espresso nel “programma di governo”.

A tal fine egregio commissario, abbiamo urgenza di un incontro per affrontare e per portare a compimento l’iter di tutti quei provvedimenti già frutto di iniziative su tutto il territorio calabrese anche aspre, ma necessarie per mettere all’attenzione del governo quello che è accaduto in Calabria in materia; nonché individuare un percorso condiviso in tema di scadenze contrattuali del personale attualmente e temporaneamente in servizio in fase di scadenza. Nel rinnovarle i più sinceri auguri per il suo prestigioso incarico, si resta in attesa di una rapida e positiva risposta, per incontrala.

Porgiamo distinti saluti.