di Redazione

“Abbiamo avuto il piacere di incontrare la dottoressa Stanganelli questa mattina presso il nostro ospedale. Dopo le nostre segnalazioni, si è recata a verificare personalmente il reale stato delle cose. Le abbiamo ribadito le nostre preoccupazioni per la situazione in cui versano più reparti. Abbiamo ribadito che presto in radiologia rimarranno solo due medici, di cui uno di loro è il primario, ad affrontare un periodo dove il lavoro si incrementa, in quando la presenza di turisti renderà maggiore l’affluenza presso il nostro ospedale”.

E’ quanto scrive il Comitato DifendiAmo l’Ospedale, a margine dell’incontro con la garante della Salute, Anna Maria Stanganelli.

“Situazione analoga – continua la nota – per la Gastroenterologia, l’unico medico che si occupa di gastro e colon presto andrà in pensione e non è ancora stato sostituito, stessa sorte è toccata alla Cardiologia dove il medico che si occupava degli impianti dei pacemaker, è andato in pensione e il servizio di installazione e controllo degli stessi, è stato sospeso. Situazione ancora più spiacevole per il servizio di elettroencefalogramma dove dopo un lungo periodo di assenza di personale, è stato assunto il tecnico a maggio, per eseguire l’esame ma ancora oggi l’esame non viene fatto per mancanza di materiale di consumo. ASSURDO! A tutto ciò si aggiunge una lentezza nell’adeguamento strutturale, ricordiamo che ancora i famosi 14milioni risalenti al 1998 sono ancora in giro. Siamo certi e fiduciosi- conclude il Comitato – che la garante della Salute ci aiuterà nella risoluzione di queste problematiche che stanno definitivamente affossando il nostro ospedale e la ringraziamo per l’attenzione che ci ha fin da subito dimostrato”.