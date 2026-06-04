Giornata di sport, svago e solidarietà per la Scuola secondaria di primo grado che sostanzialmente epiloga l’anno scolastico con una serie di gare di calcio a 5 maschile e dodgeball al femminile; presentato ufficialmente anche il brano “L’accordo perfetto”, scritto dagli alunni di Prima sezione A nell’ambito del progetto contro il bullismo, il cyberbullismo e per l’uso consapevole della rete, guidato dal tandem di esperti formato da Caterina Mammoliti e Carmelo Scarfò. La piena sintonia tra la dirigente Festa ed il commissario prefettizio Reppucci: “Guardare avanti alle prossime sfide per il bene dei nostri ragazzi” – hanno dichiarato i due rappresentanti istituzionali in una vera e propria bolgia di sorrisi e di vita.

di Antonio Baldari

SAN LUCA – Una giornata di quelle “da incorniciare” come si suol dire, fra virgolette ed anche senza virgolette. È quella che si è vissuta nella mattinata di mercoledì scorso, 3 giugno, alla Scuola secondaria di primo grado di San Luca, nel contesto più ampio dell’iniziativa avente a tema “Le Olimpiadi del Cuore – corsa contro la fame nel mondo”, una manifestazione promossa dall’istituto comprensivo “San Luca-Bovalino” presieduto dalla dirigente scolastica Margherita Festa e che ha visto il pieno sostegno della Commissione prefettizia insediata presso la municipalità reggina; alla stessa hanno partecipato gli studenti facenti parte dell’ex scuola media sanluchese regolarmente iscritti alla Prima, alla Seconda ed alla Terza classe; il corpo docente ed il personale Ata guidato dalla dottoressa Donatella Caccamo.

Un vero e proprio tripudio di gioia e di vita vera che si è originato subito dopo l’entrata in classe, la presa visione dei presenti ed eventuali assenti per poi formare il lungo serpentone che da corso Matteotti ha raggiunto in una mezzoretta circa la sede del campetto in località Giardini, che, lo si ricorderà, era stato inaugurato poco prima della fine dello scorso anno; lì, dopo un breve conciliabolo organizzativo messo in atto dai docenti della Scuola secondaria di San Luca, quasi tutti presenti alla kermesse, si è dato inizio alle gare di calcio a 5 con quattro squadre preventivamente formate dai ragazzi grazie anche e soprattutto al fattivo contributo della docente di sostegno, Elisa Seminara, vero e proprio deus ex machina dell’iniziativa, ed al collaboratore scolastico Paolo Pitasi, vecchia gloria del calcio sanluchese e guida tecnica di molti ragazzi nella culla che ha dato i natali al gigante della letteratura moderna e contemporanea qual è Corrado Alvaro.

Sull’esempio dei quattro, prescelti, colori ossia bianco, blu, giallo e rosso, le quattro formazioni in campo si sono sportivamente date battaglia sotto l’occhio vigile del dottor Antonio Reppucci, commissario prefettizio nella terna insediata al Comune di San Luca, che ha arbitrato le gare disputate, fischietto in bocca, che alla fine, sotto un sole che a tratti si rivelava oltremodo cocente, ha visto l’affermazione della squadra blu – prevalentemente formata dagli alunni di Seconda sezione A – sulla squadra rossa in una miscela ben assemblata per lo più di seconde e terze classi ma che nulla ha potuto contro la rivale dirimpettaia.

A seguire vi è stato l’incontro decisivo disputato dalle ragazze per quanto riguarda il dodgeball, una sorta di “palla avvelenata” rivisitata, che ha visto da un lato la squadra delle “Originals” impattare contro “I megghju” con quest’ultime che, al contrario, hanno sportivamente avuto la peggio ancorché abbia alla fin fine trionfato il sano spirito sportivo sia pur nella competizione e con la premiazione delle classi del corso “B” che avevano primeggiato nelle gare dei giorni precedenti, perfettamente gestite dalla docente Paola Casciano, titolare di “Educazione fisica”, come del resto anche nel suo atto conclusivo.

Poco prima del mezzodì ci si è diretti verso l’edificio attualmente gestito dalla parrocchia “Santa Maria della Pietà” grazie al solerte lavoro portato avanti dal giovane parroco, don Gianluca Longo, molto apprezzato a queste latitudini, che ha ospitato tutti i presenti giustappunto nella struttura collocata nelle strette adiacenze del campetto da calcio all’interno del quale è stata ufficialmente presentata la canzone “L’accordo perfetto”, brano scritto e realizzato dalle giovani studentesse e dai giovani studenti della classe Prima sezione A, nell’ambito del progetto contro il bullismo, il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete, con encomiabile cura e dovizia di dettaglio sviluppato dalla docente di Matematica e Scienze, Maria Mammoliti, e recentemente presentato nella scuola di corso Matteotti grazie anche e soprattutto al certosino impegno di un tandem di esperti, formato da Caterina Mammoliti e Carmelo Scarfò, che hanno saggiamente nonché artisticamente guidato gli alunni alla finalizzazione di tale prodotto che ha visto il favore in special modo della preside Festa la quale, sul finire della giornata poco prima del classico “taglio della torta”, ha esternato il proprio pensiero sottolineando come “Siamo pronti ad abbracciare le nuove sfide che il prossimo anno scolastico ci presenterà – ha affermato la Diesse – sta per concludersi un anno che ci ha visti parecchio impegnati, su più fronti, e faremo senz’altro tesoro di ciò che abbiamo vissuto insieme, migliorandoci soprattutto per il bene dei nostri ragazzi”.

Pensiero, questo, che ha visto il plauso del commissario Reppucci, anch’egli dettosi disponibile a sviluppare i nuovi, positivi, percorsi che si vorrà coprire con gli adolescenti e giovani di San Luca, che peraltro, proprio in fase di saluti finali, si è appreso pure del loro essere stati molto generosi (così come i docenti della Scuola, nda) nella raccolta fondi da destinare a coloro i quali, sul territorio, ne hanno maggiormente bisogno rimarcando ancora di più quell’aspetto di sensibilità verso il prossimo che, del resto, è caratteristica peculiare dell’intero popolo sanluchese.