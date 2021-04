SAN LUCA Il consigliere Silvaggio propone una mailbox per le segnalazioni

di Redazione

SAN LUCA – Il vice presidente del consiglio comunale di San Luca Giuseppe Silvaggio ha proposto al Sindaco Bruno Bartolo e al Presidente del Consiglio Domenico Giorgi, “l’istituzione e la posa di una cassetta, ubicata all’esterno del Palazzo Municipale da utilizzare da parte dei cittadini Sanluchesi, per le segnalazioni di problematiche attinenti al nostro territorio, di eventuali reclami, di proposte e così via e finalizzata per una gestione celere ed efficace di quanto segnalato e reclamato”.

“Si ritiene” afferma Silvaggio, “che ciò, in piccolo, possa essere uno strumento sensibile ed indispensabile, oltre che di stimolo a fare ed operare, a risolvere situazioni di disagio e quant’altro. Può anche – continua Silvaggio – essere di aiuto a monitorare e migliorare le qualità dei servizi offerti, se nel caso migliorandoli ed adeguandoli a favore dei cittadini.

Vi si chiede dunque di deliberare in modo da impegnare l’Amministrazione Comunale in merito a quanto richiesto. È un piccolo fattore innovativo, che proietta il cittadino a vivere la vita della comunità compiutamente e in maniera responsabile”.