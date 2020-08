ROCK CONTEST FESTIVAL Radio Roccella rilancia la III edizione con la Special Edition Summer 2020

R. & P.

Nei mesi scorsi Radio Roccella, l'”emittente fuori dal coro” presieduta da Massimo Logozzo, che da più di quarant’anni si distingue quale elemento qualificante del tessuto socio-culturale della Locride, cambiando sì, ma mantenendosi sempre fedele a se stessa, ai propri valori e alle proprie idee, si era vista costretta ad annullare i vari concerti della III Edizione del suo Rock Contest Festival, in ottemperanza certo alle disposizioni governative e regionali volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ma anche in nome di un profondo senso di responsabilità.

Ora, in un’estate che si profila comunque non priva di problematiche riguardo le esperienze collettive da vivere all’aperto, osservando le precauzioni previste dai protocolli, ponendo sopra ogni cosa l’incolumità degli spettatori, lo staff dell’emittente rilancia il suo obiettivo primario, la condivisione della musica quale forza creativa e traino culturale per il territorio, restando sempre a fianco del pubblico: ecco quindi andare in scena, lunedì 10 agosto, nella location del Teatro al Castello di Roccella, dalle ore 21.30, la III Edizione del Rock Contest Festival nella forma di una Special Edition Summer 2020, per la direzione artistica di Manuela Cricelli e di Ilario Ierace, con il patrocinio del Comune della cittadina ed in collaborazione con Tana Studio Records.

Si avvicenderanno sul palco le band Savant e Lost Reality, apripista per il super ospite Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla, fondatore, insieme a Gaetano Curreri, degli Stadio e che ha collaborato, fra gli altri, con Vasco Rossi, Ron, Eugenio Finardi e Loredana Bertè. Portera si esibirà con Claudio Romano (batteria) e Pippo Matino (basso). La serata, ad ingresso gratuito, sarà presentata da Manuela Cricelli e Nicola Procopio.

Antonio Falcone-Ufficio stampa Radio Roccella