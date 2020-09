ROCCELLA JONICA Vanessa Riitano si dimette dal consiglio comunale

R. & P.

Dopo una lunga e attenta riflessione, sono giunta alla serena e consapevole decisione di dimettermi da Consigliere Comunale del Comune di Roccella Ionica. Tale decisione, maturata da mesi, è frutto di un percorso personale fatto di crescita e cambiamento, che nulla ha a che vedere con altre persone, amici, compagni o avversari politici.Credo semplicemente sia una fisiologica metamorfosi interiore, che mi impone di essere onesta e leale con chi da anni mi sostiene per lo slancio e l’entusiasmo che ho dimostrato nella mia personale interpretazione delle dinamiche politiche roccellesi.Mi sono interrogata se sia giusto continuare a fare una cosa quando dentro ci si sente che si vorrebbe smettere. E ho concluso che no, non è giusto. Chi mi conosce sa della mia lealtà e della mia coerenza a qualsiasi costo. Mi sono sempre giurata, infatti, che avrei fatto politica fin quando l’avessi fatto con piacere ed entusiasmo, visto che in questa attività non ho mai avuto mire di altra natura, se non quella di dare voce ai miei concittadini.Colgo quindi l’occasione per ringraziare la mia famiglia, i miei amici, i cittadini roccellesi, il compianto Mimmo Bova, i cari compagni del circolo PD di Roccella Ionica, l’amico Gianni Nicoletta e quanti mi hanno sempre sostenuto in questa bella e intensa avventura.Grazie.Mi impegnerò ovviamente a formalizzare nelle sedi opportune tale decisione.Buon lavoro a chi mi sostituirà, W Roccella sempre.

Vanessa Riitano, Ingegnere.