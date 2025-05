SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

ROCCELLA J.ca – In occasione del 1° Maggio 2025 si è svolta una fantastica camminata di 12 km i cui partecipanti hanno unito Roccella a Caulonia in modalità FitWalking e divertimento. In clima quasi estivo, il luogo di partenza e di arrivo e i tantissimi amatori, hanno reso unico il FitWalking del 1° Maggio 2025.

VIDEO