ROCCELLA FITWALKING YOUNG Sabato il primo evento rivolto ai giovani

R. & P.

“Sabato sarà bellissimo”, è questo lo slogan che campeggia sulle pagine social di Calabria Fitwalking che lancia l’evento del 18 settembre, con raduno alle 17.00 e partenza alle 17.30 da largo Colonne, a Roccella Jonica.

Un pomeriggio di 4 km di attività ludico-motoria alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, sempre all’insegna del divertimento, del movimento e del benessere.

A tutti i partecipanti verrà donato uno splendido cappellino con il logo della manifestazione.

L’evento, rimandato di una settimana a causa delle condizioni climatiche avverse che hanno investito la Calabria nello scorso week-end, ha solo ritardato e galvanizzato ancora di più gli organizzatori di quello che si preannuncia come l’inizio di un progetto più ampio ed articolato: quello del Fitwalking Young per insegnare a questi nostri ragazzi/e, di età inferiore ai 12 anni, «quanto sia importante investire in salute sin da giovani e quanto sia necessario invertire il paradigma che costringe gli adulti a modificare le loro abitudini di vita scorrette, insegnando ai più piccoli ad acquisire e praticare quelli sani e corretti.

Dopo quasi due anni di pandemia – ha evidenziato Fausto Certomà, presidente di Calabria Fitwalking e membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del Fitwalking – ritengo sia doveroso agire affinché i giovani, privati della socialità, possano tornare a stare insieme recuperando tutte le capacità fisico-motorie perse che sono i prerequisiti fondamentali per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di salute ottimale» ha aggiunto felice ed emozionato per l’approssimarsi di questa nuova avventura, che rappresenta anche una sfida, condotta a “piccoli passi”, come campeggia nel logo di Fitwalking Young.

«Mi auguro che in tanti si avvicinino a questa esperienza di Fitwalking Young, il Futuro del Fitwalking che non è solo un cammino, ma una vera e propria palestra di vita» ha aggiunto Certomà che, in questi giorni, ha già condotto per mano molti giovani fitwalkers delle scuole, che hanno vissuto questa esperienza con allegria e voglia di stare insieme.

Ed è proprio coinvolgendo gli Istituti scolastici che Fitwalking Young avrà modo di crescere ed affermarsi come realtà nazionale, valicando i confini regionali per attestarsi come pratica sana e consigliata per il benessere psicofisico delle giovani generazioni.

A questo proposito stanno già nascendo gruppi Young di cammino per riappropriarci del nostro territorio e scoprire quanto è bello ciò che ci circonda.

Il Roccella Fitwalking Young è gratuito ed aperto a tutti, anche ai grandi e ai genitori.

Tutte le info sono sulle pagine Facebook “Calabria Fitwalking”, “Fausto Certomà” e Instagram “calabriafitwalking_2021”, oppure al numero: 388/9797765.