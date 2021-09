ITALO Sabato 18 da Mag si presenta il romanzo storico di Oreste Kessel Pace

R. & P.

2800 ANNI FA.

I Greci si preparano ad invadere i territori degli ITALI (odierna Calabria).

Icarno, funzionario del re ITALO, è inviato in Grecia per trattare la pace ma, durante il viaggio la sua nave incontra una tempesta.

Icarno è naufrago nell’isola di Malta, prigioniero dei Maltesi il cui re è appena stato assassinato.

Mentre la guerra è pronta a fare strage di donne e bambini italici, Icarno deve

riscattare la sua prigionia e quella dei suoi compagni, per ritornare nel regno di Re ITALO e preparare la disperata difesa dei popoli uniti sotto il segno della civiltà e della pace.



Il ventiduesimo libro di Oreste Kessel Pace è una conferma dei viaggi nel tempo che lo scrittore ci propone, addirittura nel passato della nostra Terra, facendoci incontrare personaggi storici di cui nessuno ormai ricorda il nome in eventi storici apocalittici dimenticati, in cui l’esistenza e l’essenza stessa dell’uomo è messa in discussione.



Con la prefazione dello storico e docente Saverio Verduci, il libro è impreziosito da tre opere d’arte (di cui una in copertina) dello scultore di fama internazionale maestro Cosimo Allera e dalle note storiche dell’autore a fine libro.



Con ben cinque riconoscimenti alla carriera ed all’impegno culturale, Oreste Kessel Pace ha guadagno alcuni tra i più importanti premi letterari della Regione e critiche positive da emeriti letterati.

Tra le opere più conosciute e vendute non solo in Italia, ricordiamo SAN ROCCO,

SCILLA, MYTHOS, POPOLI DEL MARE, CASSIODORO, RHEGION, ARTEMIDE, STORIA

DELLA BIBLIOTECA, ELEMENTI DI TECNICA DELLA NARRATIVA, PHILIA, LA

RAGAZZA SENZA CORPO.



Il romanzo storico ITALO, in fase di presentazione in molte sedi prestigiose, si appresta a solcare il meritato successo delle opere precedenti.



“ITALO” verrà presentato sabato 18 settembre alle 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Corso Garibaldi, 283 a Siderno.



Gianluca Albanese dialogherà con l’autore.